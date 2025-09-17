Россия ударила по заводу «Оризон» в Черкасской области

В районе завода «Оризон» в городе Смела Черкасской области нанесли удары. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода „Оризон“», — сказал он.

По его словам, на этом заводе изготавливают радиотехническое оборудование, средства для контроля беспилотников и ракетных систем наведения.

Также удары осуществили рядом с тепловозоремонтным заводом, украинской авиабазой в Полтавской области и недалеко от железнодорожной станции в Кировограде. Около Кропивницкой ТЭЦ появился дым.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили логистический узел распределения вооружения и военной техники, которую Украине поставляет Запад. Во время атаки использовали ударные беспилотники и артиллерию.