Российские войска атаковали логистический центр и газокомпрессорную станцию ВСУ

Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ВС России уничтожили украинский склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщил ТАСС .

Под удар также попала газокомпрессорная станция в селе Жабки Полтавской области.

В ведомстве уточнили, что склад ГСМ и логистический центр, которые использовались ВСУ, находились в населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области. Войска поразили цели, несмотря на попытки боевиков противодействовать ударам БПЛА стрелковым оружием и средствами РЭБ.

Ранее российская армия уничтожила с помощью беспилотников «Герань» два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Судна использовались противником в качестве базы для средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.