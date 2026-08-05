Российские «Герани» уничтожили два украинских безэкипажных катера для РЭБ и ПВО

Российские военные уничтожили «Геранями» в акватории Черного моря два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщило на Минобороны .

Катера служили базой для средств радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар по логистическим центрам ВСУ в Киеве и Киевской области. Целями стали «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, «Транс-логистик», «Эпицентр», инновационный терминал «Новая почта», «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и «Бровары».

Также на переходе морем к югу от Одессы российские военные атаковали три сухогруза.