Российские военные запустили БМП-1 с постапокалиптической броней

Очередной образец бронетехники с кустарной дополнительной броней заметили в зоне СВО. Фотографию постапокалиптической боевой машины БМП-1 опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На снимке запечатлена БМП-1, которую сложно рассмотреть под защитными конструкциями. Корпус бронетехники прикрыли дополнительными листами стали.

Верхнюю полусферу над кормой и башней замаскировали из того же материала. Для этого бойцы сварили конструкцию, которую часто называют «мангалом».

Резиновые экраны закрепили в нижней части корпуса, а для маскировки БМП используются тканевые сети. Авторы поста напомнили, что стандартная броня БМП-1 может защитить экипаж лишь от пуль и осколков. Такая конструкция снижает вероятность поражения машины боевыми дронами.

Ранее сообщалось, что танк Т-72 выдержал в зоне спецоперации свыше 100 ударов различными видами боеприпасов противника. Боевой машине дали название «Царь-мангал».