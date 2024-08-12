Российские военные заняли опустевшие села Курской области

Смирнов: приграничные села в Курской области опустели, их заняли военные

Находящиеся в приграничных районах Курской области населенные пункты опустели. Сейчас их заняли военнослужащие, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — сказал он.

Также Смирнов отметил, что в Курскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства. В настоящий момент нет информации о судьбе двух тысяч человек из 28 сел, находящихся под контролем украинских сил.

Украинские боевики атаковали Курскую область 6 августа. Они проникли в российский регион при поддержке танков и бронированных машин.

Жертвами боевых действий стали 12 человек, пострадали свыше 120 мирных жителей. Сейчас в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.