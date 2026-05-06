Российские военные закрепились на востоке Долгой Балки в ДНР

Российские военнослужащие продвинулись в районе Константиновки, закрепившись на востоке селе Долгая Балка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши бойцы закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой», — сказал он.

Бойцы ВС России продолжили выполнять задачи по освобождению населенного пункта. До этого Марочко сообщал, что большая часть села, расположенного вблизи Константиновки, перешла под контроль российской армии. Украинские боевики пока еще удерживают часть территории на западе и севере Долгой Балки.

Ранее Марочко сообщил, что российские подразделения ведут борьбу за населенный пункт Василевка на Добропольском направлении. Здесь у бойцов ВС России неплохие результаты — недавно была освобождена Новоалександровка.