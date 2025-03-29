Российские военные зачистили от ВСУ село Днепроэнергия за час

Российские военные зачистили населенный пункт Днепроэнергия в ДНР за час. Об этом РИА «Новости» рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Коваль.

«Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — сказал он.

По его словам, населенный пункт представляет собой улицу протяженностью один километр, застроенную частными домами. У российских штурмовиков не возникло сложностей во время зачистки.

Украинские боевики прятались в подвалах. Российские штурмовики, которые их зачищали, взяли в плен пятерых бойцов ВСУ. Коваль отметил, что потом прилетел дрон противника для оценки ситуации. После этого ВСУ «начали разбирать камикадзами (БПЛА — прим. ред.) подвал со своими», чтобы те не попали в российский плен. Бойцам ВС РФ пришлось вытаскивать украинцев, сложивших оружие, под ударами украинских беспилотников.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Днепроэнергию 12 марта.