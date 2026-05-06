Российские военные за неделю уничтожили девять укреплений ВСУ в Сумской области

Расчеты беспилотных систем вместе с артиллерией за неделю в Сумской области ликвидировали девять украинских укреплений — включая пункты управления дронами. Об этом сообщил командир расчета гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север» с позывным Кедр в беседе с РИА «Новости» .

«В Сумской области за прошедшую неделю наши расчеты БПЛА совместно с артиллерией уничтожили девять укреплений Вооруженных сил Украины, в том числе и с которых работали операторы FPV-дронов», — заявил он.

Военный объяснил, что это нарушило связь у противника и не дало его дронам проникнуть на территорию России.

Ранее командир расчета БПЛА с позывным Стрелок рассказал, что российские операторы дронов группировки «Север» на Сумском направлении уничтожили два гусеничных бронетранспортера и один бронеавтомобиль ВСУ. В итоге бойцы сорвали подвоз боеприпасов и ротацию личного состава украинской армии.