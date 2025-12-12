Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов

Российские военные освободили восемь населенных пунктов, в том числе город Северск в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в пятничной сводке по итогам недели.

Под контроль российских войсковых группировок также перешли Куриловка и Лиман в Харьковской области, Безымянное, Червоное и Ровное в ДНР, Новоданиловка в Запорожской области и Остаповка в Днепропетровской.

Кроме того, в ответ на украинские атаки российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

Об освобождении Северска накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. Он также упоминал еще один населенный пункт — Кучеровку в Харьковской области.

Кроме того, Герасимов сообщал об уличных боях сразу в нескольких городах: Димитрове (Мирнограде) и Константиновке в ДНР, а также Гуляйполе и Степногорске в Запорожской области.