Российские военные за неделю нанесли семь ударов по украинским объектам ВПК

Российские военные за прошедшие семь дней нанесли по украинским предприятиям, аэродромам и другой инфраструктуре семь групповых ударов. Об этом сообщило Министерство обороны в еженедельной сводке .

Кроме того, удалось поразить пункты временной дислокации ВСУ, националистических батальонов и иностранных наемников.

Об одном из этих ударов Министерство обороны сообщило накануне. Для него использовалось высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. Среди пораженных целей были военные предприятия, инфраструктура одного из аэродромов, а также склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих.