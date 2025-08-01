Российские военные за неделю нанесли семь ударов по украинским объектам ВПК

Российские военные за прошедшие семь дней нанесли по украинским предприятиям, аэродромам и другой инфраструктуре семь групповых ударов. Об этом сообщило Министерство обороны в еженедельной сводке.
Кроме того, удалось поразить пункты временной дислокации ВСУ, националистических батальонов и иностранных наемников.
Об одном из этих ударов Министерство обороны сообщило накануне. Для него использовалось высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. Среди пораженных целей были военные предприятия, инфраструктура одного из аэродромов, а также склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих.
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