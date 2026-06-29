Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится в Синельниковском районе, к северу от Гуляйполя, и непосредственно граничит с взятым под контроль накануне селом Писанцы.

Военные группировки поразили подразделения механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник за сутки потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные подошли к Сумам на расстояние чуть более 10 километров, а группировка «Центр» прорвала трехуровневую линию обороны противника.