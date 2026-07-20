Украина потеряла 200 тепловозов, которые доставляли технику и оружие для ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ИС «Вести» .

«Еще остаются железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши, Румынии, направляясь к линии боевого соприкосновения», — прокомментировал Мирошник.

Также посол подчеркнул, что удары по логистике Украины — одно из важных направлений работы российской армии. При этом, по словам Мирошника, 90% военных грузов везут из стран Европы. По мнению посла по особым поручениям МИД, если Украина перестанет получать военные грузы, протянет она совсем недолго.

Недавно Мирошник заявил, что военная техника на Украину поступает через порты Одессы, поэтому удары по ним оправданы.