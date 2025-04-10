Российские военные освободили Журавку в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили село Журавка в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится на берегу реки Снагости возле границы с Россией.

Российские военные поразили подразделения механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области, которые пока остаются под контролем противника.

За сутки ВСУ на этом участке фронта потеряли более 420 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины, 12 автомобилей, по четыре артиллерийских орудия и миномета, а также два пункта управления беспилотниками.

В воскресенье Минобороны сообщало, что российские военные взяли под контроль село Басовка в Сумской области.