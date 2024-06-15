Российские военные ворвались в Максимильяновку после освобождения Георгиевки

«РВ»: войска РФ зашли в Максимильяновку, продвигаясь к Курахову

Фото: РИА «Новости»

После освобождения Георгиевки российская армия ворвалась в Максимильяновку, продвигаясь к Курахову в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы 150 дивизии после мощных атак выбили врага из Георгиевки и продолжили наступление, ворвавшись на восточную окраину Максимильяновки», — написали авторы публикации.

По данным журналистов, ВС России активно продвигаются, освобождают от украинских националистов территории под Марьинкой и приближаются к городу Курахово.

Также российские военные ЮВО выбили врага из укрепленных позиций в домах и расположились на части Максимильяновки.

«На соседнем участке 5-я и 110-я бригады штурмуют Красногоровку с нескольких направлений», — заключили военкоры.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили об освобождении Георгиевки российскими военными. По словам журналистов, этому предшествовала большая боевая работа бойцов 103-го полка, которые уничтожили укрепления и пехоту ВСУ в поселке за Марьинкой.

«Пролезли в бутылочное горлышко». Шпитальник — об участии в Евро-2024 сборной Украины

Кейн, Роналду, Тони Кроос. Кто выиграет Евро-2024?

«Хорошие показатели». В Подмосковье снизилась смертность от инсульта

Более 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом

Сражение с историей. Прибалтика отменяет своих освободителей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте