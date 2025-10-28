Во время штурма Новониколаевки в Запорожской области российские военные скрытно подошли к позициям врага, и используя эффект неожиданности, ликвидировали украинских военных — некоторые из них в этот момент пили чай и ничего не осознали. Об этом рассказал командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Баха в беседе с РИА «Новости» .

«Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все. Нас тогда было порядка 13 человек против них», — отметил военный.

По его словам, у врага была разветвленная система опорных пунктов и блиндажей. Когда проникли в первое подземное укрытие — там двое боевиков пили чай. Их уничтожили. События происходили рано утром, когда военные спали. Некоторых украинских солдат взяли в плен.

Ранее российские военные перехватили переговоры украинских командиров. В них противник докладывал начальству о том, что штурмовики ВС России зачистили позиции ВСУ. Командование все равно заставило солдат не покидать позиций, несмотря на действия российской армии.