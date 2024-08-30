Российские военные в Брянской области получили допсредства для борьбы с БПЛА

Минобороны: Брянской области выделили дополнительные средства для борьбы с БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Группа российских военных в Брянской области получила от Министерства обороны России дополнительные средства противодействия дронам ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что от оперативного штаба Брянской области поступило 11 запросов. В ответ ведомство направило несколько питающих электростанций, а также дополнительное инженерное имущество.

Всего министерство отчиталось о решении 69 вопросов, поступивших из Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах. Все запросы оказались связаны с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия границы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что ночью над территорией региона сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате атаки нет, добавил глава региона.

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