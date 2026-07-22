Российские военные в Артельном взяли в плен офицеров украинской погранслужбы

При штурме села Артельное в Харьковской области российские военные взяли в плен офицеров украинской погранслужбы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Все попытки противника отбить утраченные позиции силами 1-й отдельной бригады теробороны оказались тщетны, добавили силовики.

Как расскзаали в Минобороны, штурмовики заходили в Артельное в сумерках группами по 2-3 человека. Закрепившись на окраине, они передавали координаты позиций ВСУ, по которым отработали операторы БПЛА и артиллерия.

Выбив основные силы, бойцы штурмовых подразделений приступили к зачистке, а саперы — к разминированию.

Ранее Минобороны сообщило, что Артельное перешло под контроль ВС России. Также 22 июля российские бойцы взяли село Благодатное Запорожской области.