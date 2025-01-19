Российские войска подняли флаг РФ в селе Ясеновое на западе Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — отметил он.

Рогов добавил, что бойцы ВС активно продвинулись западнее села Ясеновое и вошли на окраины села Новоандреевка. Таким образом, они окружили населенный пункт с трех сторон. Сейчас ведутся активные боевые действие за его освобождение.

Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Янтарное в ДНР. Бойцы подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям нескольким бригадам ВСУ. До этого ВС России освободили населенный пункт Даченское.