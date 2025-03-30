Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ

Бойцы ВС России ликвидировали женский расчет операторов дронов Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Операторы ударами FPV-дронов шестой мотострелковой дивизии под Константиновкой уничтожили расчет БПЛА противника из числа женщин», — отметил источник.

В структурах добавили, что воздушная разведка выявила и поразила ретранслятор, после чего удар нанесли по пункту управления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что командование ВСУ на ряде направлений в республике задействовало женщин в качестве штурмовиков. По его словам, такие факты зафиксировали на Дзержинском и Красноармейском направлениях.

Генеральный штаб ВСУ похвастался первой 21-летней девушкой-контрактницей. Вероника начнет служить в 72-й бригаде ВСУ, у нее есть медицинское образование.