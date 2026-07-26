Более 30 мобилизованных граждан Украины умерли из-за издевательств инструкторов на полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС .

Погибшие были предпенсионного возраста.

«Неофициальной причиной смерти называют издевательства над ними инструкторов из числа мотивированных националистов», — отметил собеседник агентства.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам. Атакам подверглось в том числе место сборки и хранения беспилотников в Киеве. На объекте работали специалисты из Соединенных Штатов, цех ежемесячно выпускал до тысячи БПЛА, в том числе ударные AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.

Также российские войска ударили по инфраструктуре порта "Черноморск", которую использовали для доставки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ и военных грузов.