На сумском полигоне умерли 30 украинских мобилизованных предпенсионного возраста
Более 30 мобилизованных граждан Украины умерли из-за издевательств инструкторов на полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС.
Погибшие были предпенсионного возраста.
«Неофициальной причиной смерти называют издевательства над ними инструкторов из числа мотивированных националистов», — отметил собеседник агентства.
Ранее ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам. Атакам подверглось в том числе место сборки и хранения беспилотников в Киеве. На объекте работали специалисты из Соединенных Штатов, цех ежемесячно выпускал до тысячи БПЛА, в том числе ударные AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.
Также российские войска ударили по инфраструктуре порта "Черноморск", которую использовали для доставки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ и военных грузов.