Российские военные уничтожили сеть подземных туннелей ВСУ в Запорожской области

В районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области Вооруженные силы Украины оборудовали большое количество подземных туннелей для длительной обороны, где их уничтожили российские военные. Об этом РИА «Новости» рассказал командир батальона группировки «Восток» с позывным Склеп.

Противник готовился серьезно и успел построить инженерные сооружения с применением бетона. Протяженность некоторых подземных ходов достигала полутора километров.

«Подземных ходов было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора», — сообщил комбат.

Он пояснил, что это создавало трудности для российских военных. Было сложно отслеживать снабжение и перемещение противника.

Операторы разведывательных дронов достойно справились с задачей по обнаружению скрытых маршрутов. Они постепенно наносили на карту точки входов и выходов из туннелей.

А далее уже военные планомерно уничтожали выявленные объекты.

«Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», — заключил Склеп.

Ранее на Харьковском направлении операторы FPV-беспилотников группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 станций РЭБ противника.