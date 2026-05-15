Бойцы «Севера» за неделю поразили 15 станций РЭБ ВСУ на Харьковском направлении

Операторы FPV-беспилотников группировки «Север» за неделю ликвидировали свыше 15 станций РЭБ противника на Харьковском направлении. Об этом заявил командир взвода ударных БПЛА с позывным Фунтик в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, удары наносят как по самим станциям РЭБ, так и по питающим их генераторам и личному составу, обслуживающему технику.

«Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на Харьковском направлении», — заявил Фунтик.

Он отметил, что расчеты разведывательных и ударных дронов круглосуточно мониторят и выискивают цели на вражеских позициях. Уничтожение станций РЭБ позволяет российским подразделениям активнее задействовать разведывательные и ударные дроны. Для координации — штатные средства связи, управление ведут круглосуточно, объективный контроль — в реальном времени через интернет в системах Минобороны.

До этого командир взвода МОГ с позывным Крыша заявил, что бойцы «Севера» за неделю сбили более 20 разведдронов ВСУ под Харьковом. По его словам, украинские боевики систематически пытаются направлять разведывательные дроны в тылы российских войск.