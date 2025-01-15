Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА, откуда ВСУ массово запускали дроны

Пункт управления беспилотников, с которого Вооруженные силы Украины массово запускали БПЛА на территории России, уничтожен. Об этом заявил Telegram-канал Shot.

Пункт управления располагался в поселке Двуречное Харьковской области.

«Разведка оперативно передала координаты, и точка была поражена ракетой „Изделие 305“. Оперативный контроль подтвердил уничтожение ПУ, личного состава и остатков дронов-камикадзе», — сообщил источник.

По данным Shot, украинские боевики осуществляли атаку беспилотниками поэтапно. Каждые 20-30 минут из Сумской, Черниговской и Харьковской областей они запускали от семи до десяти БПЛА по регионам России.

Официального подтверждения этому сообщению пока не поступало.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в одном из лесных массивов Курской области.