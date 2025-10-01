Красным полыхнула почти вся Украина. Небо Харькова разорвало взрывами: КАБы, дроны, баллистика

Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе и перебоях с электричеством

Мощнейшие взрывы прогремели в Харькове в ночь на 1 октября. Местные военные предупредили о «скоростных целях» в направлении города, власти города заявили, что опасаются не только КАБов, но и серьезной баллистики.

По сообщениям украинской прессы, первые данные о баллистике со стороны границы поступили властям Харькова примерно в 01:57. Уже через несколько минут в городе прогремел первый взрыв.

Глава Харькова заявил, что сдетонировала корректируемая авиационная бомба. После этого новая серия взрывов сотрясла разные районы города.

Предположительно, этот населенный пункт попал под комбинированную атаку. Минобороны России пока такие сообщения украинской стороны не комментировало.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, еще несколько корректируемых бомб взорвались в Киевском районе. В ВСУ утверждают, что их системы якобы зафиксировали пуски баллистических ракет по городу и ближайшим пригородам.

Одновременно на Харьков продолжают падать, как предполагается, КАБы.

Местные жители сообщали о масштабных перебоях с электричеством — в ряде районов пропал свет. Помимо города, удары пришлись и на ТЭЦ-5 на окраине.

Удары по Харькову начались еще с вечера вторника, 30 сентября. Telegram-канал «Два майора» утверждал, что примерно в 22:45 в городе взорвался беспилотник-камикадзе.

Кроме того, карта воздушной тревоги постепенно распространяется на значительную часть Украины. Такие предупреждения действуют в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что армия России ликвидировала заблокированные группы ВСУ в Харьковской области.