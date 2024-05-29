Российские военные уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ

Минобороны РФ: Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ударили по замаскированным наблюдательным пунктам и расчетам БПЛА украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что разведчики установили местоположение наблюдательных и опорных пунктов, внутри которых скрывались боевики Украины. Координаты передали российским артиллеристам, которые с закрытых огневых позиций метким ударом уничтожили цель, посредством 122-мм гаубиц Д-30.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили 39 беспилотников ВСУ и оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США.

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