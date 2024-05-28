Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29
Минобороны России: силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29
Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 Воздушных сил Украины», — указали в оборонном ведомстве.
Также силы ПВО уничтожили 39 беспилотников противника, оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства. Средства противовоздушного обороны ликвидировали семь французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд HIMARS.
Подразделения российской армии нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах спецоперации за сутки.
В США признали успех российских войск в зоне СВО. Как отметил представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос, ВС РФ взяли инициативу, тогда как украинские военные оказались в крайне сложном положении.