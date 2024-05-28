Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России: силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 Воздушных сил Украины», — указали в оборонном ведомстве.

Также силы ПВО уничтожили 39 беспилотников противника, оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства. Средства противовоздушного обороны ликвидировали семь французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд HIMARS.

Подразделения российской армии нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах спецоперации за сутки.

В США признали успех российских войск в зоне СВО. Как отметил представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос, ВС РФ взяли инициативу, тогда как украинские военные оказались в крайне сложном положении.

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