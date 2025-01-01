Российские военные уничтожили еще 14 дронов над пятью регионами

Силы ПВО России сбили 14 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Орловской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские зенитчики в течение двух часов - в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени - уничтожили 14 украинских БпЛА. По данным ведомства. два дрона сбили над территорией Белгородской области и четыре над Воронежской областью.

Еще пять беспилотников обнаружили над территорией Ростовской области и два над Тульской. Также один дрон ликвидировали в небе над Орловской областью.

Во вторник, 31 декабря, силы ПВО уничтожили в Севастополе один безэкипажный катер, сообщила «Вечерняя Москва». Губернатор Михаил Развожаев ранее заявил об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских беспилотников. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.