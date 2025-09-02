Разведчики уничтожили ДРГ ВСУ при подходе к границе под Сумами

Разведчики группировки «Север» обнаружили и уничтожили в Сумской области украинскую ДРГ, которая пыталась приблизиться к российской границе. Об этом сообщил РИА «Новости» один из бойцов.

Враг вышел из украинского опорного пункта и направился в сторону Курской области. Российские разведчики заметили угрозу и решили атаковать. Они двинулись навстречу противнику.

Благодаря знанию местности и точным координатам, расчет миномета нанес точный удар по группе противника. Миномет был установлен на запасной, тщательно замаскированной позиции, что предотвратило ответные действия со стороны ВСУ.

«Нашей группой БПЛА была обнаружена группа противника, которая выходила из опорника и приближалась к государственной границе. Мы с расчетом миномета 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе», — рассказал разведчик.

Затем военные установили миномет, сделали три пристрелочных выстрела. После группа БПЛА скорректировала огонь, и бойцы дважды нанесли огневое поражение, выпуская по пять мин за раз.

Ранее в Сумской области, в районе Садков, российские военные окружили группу боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевикам перекрыли снабжение и пути эвакуации.