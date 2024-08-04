Бойцы ВС РФ уничтожили разведдрон ВСУ в Харьковской области

Российские зенитчики из группировки войск «Север» уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск „Север“ был обнаружен и уничтожен БПЛА „Лелека-100“ ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Расчет зенитно-ракетного комплекса ПВО группировки обнаружил приближающийся дрон противника с помощью радиолокационной станции кругового обзора. После этого произвел пуск ракеты, которой и уничтожил цель.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные эффективно борются не только с разведывательными беспилотниками, но также с авиацией, баллистическими ракетами и ударными дронами ВСУ.

Начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Казах рассказал, что они в основном работают по БПЛА, корректирующим работу артиллерии украинских боевиков. Это «Лелека-100» и «Фурия», а также различные дроны кустарного производства.

Ранее российские военные уничтожили на Украине две пусковые установки ЗРК С-125, пункт временной дислокации иностранных наемников, склады горючего ВСУ и другие цели.