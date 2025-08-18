Более 20 украинских БПЛА сбили над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили прошедшей ночью 23 беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА самолетного типа сбили в Тамбовской области — восемь дронов. Еще пять аппаратов ликвидировали над Азовским морем.

«Два — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области», — сообщили в Минобороны.

По одному беспилотнику уничтожили в Курской и Воронежской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее рассказал об атаке украинских БПЛА на Миллеровский и Чертковский районы.