Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня ликвидировали в Харьковской области более 30 полевых складов ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер с позывным Карта.

Там хранились боеприпасы, провиант и горюче-смазочные материалы. Выявить точки выгрузки и хранения удалось благодаря воздушной разведке. Транспорт и роботизированные тележки противника дроны атакуют еще на маршрутах следования.

После фиксации расположения склада его ликвидируют осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, установленной на ударном беспилотнике.

Операторы ежесуточно поражают десятки целей. Нарушение логистики снабжения, отметил офицер, оставляет украинских военных без боеприпасов и продовольствия на передовых позициях.

Также на Харьковском направлении бойцы «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ.