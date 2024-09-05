Российские военные уничтожили 7 беспилотников и два безэкипажных катера за ночь

За минувшую ночь российские военные уничтожили над несколькими регионами страны реактивный снаряд «Ольха» и семь беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны .

«В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа по объектам России», — отметили в оборонном ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Еще три дрона ликвидировали над территорией Курской области, два БПЛА — над Брянской областью.

Дежурные огневые средства в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера.

Ночью 5 сентября беспилотник оказался в воздушном пространстве Белоруссии. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, информации о разрушениях и пострадавших не поступала.