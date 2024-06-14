Российские военные ударили по украинским хранилищам ракет Storm Shadow
Минобороны: ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам энергетики Украины, а также по структуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские бойцы поразили хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатки, цеха производства ударных БПЛА и места подготовки к применению беспилотных катеров.
«А также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников», — добавили в ведомстве.
Ранее ВКС России нанесли удар по понтонной переправе через Печенежское водохранилище, сообщил RT.
До этого российские военные атаковали место размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для ударных украинских беспилотников.