ВС России ударили по объектам противника беспилотниками, артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками. Поразить удалось объекты ВСУ в 140 районах, сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные атаковали предприятие по производству боеприпасов, центры комплектования, инфраструктуру военных аэродромов и места хранения украинских БПЛА.

Помимо этого, поразить удалось склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, а также места хранения противокорабельных ракет.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла мощные удары по Луцку, через который идут поставки оружия на Украину. От отчаяния руководство ВСУ начало делать все, чтобы вовлечь в конфликт западных кураторов.