Российские военные нанесли удары по цехам с боекомплектом и техникой ВСУ в Кривом Роге. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Прилет в цех складского хозяйства противника произошел 25 марта в 23:45 по московскому времени. Через 10 минут, в 23:55, прилетело в пригород Верабове.

Взрыв прозвучал со стороны железнодорожной станции Прикарьерная, где расположен горнотранспортный цех с военной техникой — гусеничной и колесной.

Лебедев добавил, что после прилетов в больницы города доставили большое количество раненых боевиков. Среди них оказались и иностранные наемники, говорившие на немецком языке.

«Украинским медикам дана команда поддерживать и максимально стабилизировать их. Но операции приедет проводить иностранная бригада», — рассказал он.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по «тайно» подобравшимся бойцам ВСУ в Сумах. Артиллеристы поразили бронетехнику и пехотные соединения противника.