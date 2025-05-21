За минувшие сутки российские бойцы нанесли поражение лагерю подготовки формирований ВСУ и объектам инфраструктуры военного аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России атаковали противника силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударными беспилотниками.

Поразить также удалось пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее стало известно, что псевдоуспехи ВСУ в Курской области оказались выдумками командиров, которые на местах фальсифицируют доклады и утверждают в них, что якобы удерживают позиции в регионе.