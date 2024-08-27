Российские военные ударили по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

ВС России поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. В результате удара пострадали порядка 15 человек, сообщил РИА «Новости» представитель пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«По иностранным „мирным“ инструкторам произошел прилет. Успешный удар нанесли ночью в Кривом Роге. Всего оттуда военные медики вывезли около 15 раненых, в основном англоязычных», — сказал он.

Лебедев отметил, что сразу после прилета эту территорию оцепила СБУ, гражданские «скорые» не допускали к месту. Местные власти никак ситуацию не прокомментировали, в СМИ информации также не было.

Российские войска в ответ на атаки по гражданским объектам наносят прицельные удары по местам расположения техники и личного состава ВСУ, а также объектам военного управления им связи, оборонной промышленности и энергетики.

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