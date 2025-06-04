Российские военные в ночь на 4 июня ударили по украинским боевикам и французским наемникам под Одессой. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, наемников из Франции завезли в Одесскую область ненадолго — для распределения по смешанным с бойцами ВСУ подразделениям.

«Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на линию боевого соприкосновения. По одному из нескольких подразделений и прилетело», — рассказал Лебедев.

Также ВС России поразили узел логистики и складские помещения противника в Херсоне, цех по сборке беспилотников и пункт временной дислокации ВСУ в Харькове.

Ранее стало известно, что российские военные ударили по предприятию, где Украина ремонтировала военные самолеты.