Российские военные ударили по аэродромам и воинскому эшелону ВСУ

Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам, пунктам управления БПЛА, воинскому эшелону с вооружениями, складам с материальными средствами и скоплениям живой силы и техники противника. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке.
Всего оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 153 районах.
Накануне после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. После этого российская система ПВО обезвредила свои же беспилотники, которые уже находились в воздухе и намеревались ударить по целям в Николаевской области.
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