Российские военные ударили беспилотниками по хранилищу топлива ВСУ

ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по хранилищу горюче-смазочных материалов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе „Герань-2“ и „Герань-2 Сикер“ была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что военные следили за результатами удара с помощью средств объективного контроля. В режиме реального времени они зафиксировали разрушения на территории хранилища и крупное возгорание.

Ранее российские военные при помощи аналогичных беспилотных систем уничтожили важный энергетический объект боевиков ВСУ в Харьковской области.