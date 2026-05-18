Российские военные спаслись за секунды до взрыва блиндажа

Российские военные успели выскочить за секунды до того, как ВСУ накрыли и сожгли блиндаж. Об этом в беседе с RT рассказал оператор FPV-дронов 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Мартын.

Боец служит на Ореховском направлении. По его словам, управлять беспилотниками он научился, еще будучи гражданским. На вопрос, с какими БПЛА он работает, ответил, что с FPV-дронами с управлением на оптоволокне и радиоуправлением.

Мартын рассказал, что однажды по их блиндажу отработали более десятка дронов противника. Тогда украинские боевики сожгли и позицию, и блиндаж.

«Все хорошо, успели выскочить. Потом на выезде пытались нас подловить, но тоже у них не вышло. Может, прослушивали нас, точно не могу сказать, но как мы начинали движение, сразу повышалась активность дронов противника», — рассказал боец.

По его словам, они все смогли скрыться от вражеских БПЛА. Пришлось использовать обманные маневры.

Ранее боец с позывным Мартын рассказал, что отправился в зону спецоперации, когда ему было 19 лет.