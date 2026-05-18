Молодой россиянин подписал контракт с Минобороны и стал оператором БПЛА

Девятнадцатилетний россиянин подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения спецоперации на Украине, став оператором БПЛА. Его историю опубликовал RT .

«Мой близкий друг здесь с самого начала. Я хотел сначала попасть к нему в подразделение, но он мне предложил отучиться на БПЛА», — сказал военный.

Он отметил, что последовал совету товарища. Бойцы обучили его, и теперь россиянин успешно выполняет задачи на передовой. Он служит на Ореховском направлении. На счету у новобранца уже множество ликвидированных целей.

Ранее в Минобороны рассказали, как российский штурмовик в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ в ДНР. Боец действовал скрытно и решительно, постепенно подбираясь к каждому зданию противника, а потом забрасывал в окна взрывные устройства. В итоге опорники рухнули и засыпали подвалы вместе с находящимися там боевиками ВСУ.