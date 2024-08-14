Российские военные спасли срочника в Курской области

Mash опубликовал кадры спасения срочника, давшего бой ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные двое суток выводили в тыл солдата-срочника, пытавшегося сопротивляться украинским боевикам на границе. Историю спасения рассказал Telegram-канал Mash.

В публикации указали, что солдат одним из первых встретил украинских военных и попытался дать им бой, но, поняв, что силы неравны, скрылся в лесополосе. Оттуда он связался с матерью, которая сумела выйти на волонтерскую организацию. Та, в свою очередь, передала данные военным.

Два военнослужащих-контрактника вызвались спасти молодого человека и, наладив с ним связь, два дня выводили в тыл, пока не заметили на автодороге. Подобрав солдата, они оперативно уехали обратно в расположение.

Спасенный рассказал, что ему стреляли в спину и пытались атаковать FPV-беспилотником, а он ответным огнем ликвидировал по меньшей мере двух боевиков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, как срочники отразили атаку ВСУ, не понеся при этом потерь.

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