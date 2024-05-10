Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр | 360°

10 мая 2024, 13:11
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Сальдо: операторы дронов сорвали попытку группы ВСУ форсировать Днепр
Артиллерийский удар по лодке с украинскими боевиками, пересекающей Днепр, нанесли российские войска. Координаты судна вычислил расчет беспилотников гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что операторы беспилотника также обнаружили пехотную группу ВСУ, которая укрывалась в развалинах дома на другом берегу реки. Все координаты и данные специалисты передали артиллеристам, которые нанесли массированный удар по противнику.
«На воде враг полностью уничтожен и пущен на дно, на суше разгромлен и, понеся потери, спешно отступил», — написал Сальдо.
Глава Херсонской области добавил, что современные боевые действия без беспилотников невозможны. Летательные аппараты помогают разведки и корректируют огонь артиллерии. При этом работа по защите беспилотников от систем радиоэлектронной борьбы постоянно усиливается.
В минувшую среду, 8 мая, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили лодки, а также разведывательные и ударные дроны украинских боевиков на берегу реки. Он подчеркнул, что островная зона Днепра находится под полным контролем российских войск.
Беспилотники
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
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