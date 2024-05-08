Бойцы «Днепра» уничтожили плавсредства и ударные дроны ВСУ | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 10:17 Бойцы «Днепра» уничтожили плавсредства и ударные дроны ВСУ Сальдо: бойцы «Днепра» продолжают активно уничтожать плавсредства и дроны ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы группировки «Днепр» продолжили активно уничтожать плавсредства, а также разведывательные и ударные дроны ВСУ. Сводку за сутки о положении дел на Херсонском направлении опубликовал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В ходе минувших суток группировка войск „Днепр“ обеспечивала контроль над островной зоной реки Днепр», — подчеркнул он.

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По данным Сальдо, противник потерял до 40 боевиков, три военных автомобиля и две гаубицы М777.

Накануне, 7 мая, Минобороны сообщало об уничтожении пункта управления БПЛА и полевого склада ВСУ на правом берегу Днепра. Объекты поразили танкисты группировки «Днепр»,

«Экипаж танка отработал по заданным координатам с закрытой огневой позиции и уничтожил вражеские цели», — подчеркнули в министерстве.