Российские военные сбили шесть беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Силы ПВО Министерства обороны России уничтожили сразу шесть украинских БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб выехали на место падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Пресс-служба Росавиации в то же время сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово. По данным ведомства, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию, возможны корректировки в расписании рейсов.

Накануне, 9 июля, Минобороны сообщило, что за 12 часов российские средства противовоздушной обороны сбили 152 украинских беспилотника над 11-ю регионами страны.