Российские военные разогнали украинских боевиков по лесопосадкам в Белгородской области

ВС России разогнали украинских боевиков по лесопосадкам в Белгородской области

Российские военные группировки войск «Север» разогнали по лесам украинских боевиков, пытавшихся прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказал командир гаубицы Д-30 с позывным «Юг», артиллеристы ведут огонь по технике и пехоте противника.

«По лесопосадкам сейчас разогнали, вычисляют наши бэпээлашники, дают нам корректуры, и мы по ним работаем», — рассказал военный.

Заместитель командира взвода с позывным «Лекарь» рассказал, что одна из целей находилась на расстоянии 15 километров. В результате обстрела осколочно-фугасными снарядами противника ликвидировали.

Минобороны сообщило, что расчеты гаубиц артиллерийских подразделений группировки войск «Север» уничтожили технику и ликвидировали живую силу ВСУ на границе с Белгородской областью. В ведомстве добавили, что военные работают круглые сутки и без промахов уничтожают боевую технику и боевиков ВСУ.

Ранее стало известно, что утром 18 марта украинские боевики предприняли попытку зайти на территорию России в западной части Белгородской области. Российские военные успешно отразили пять атак, в которых ВСУ задействовали порядка 200 солдат и около 30 единиц боевой техники.