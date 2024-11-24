«Подразделения группы войск „Центр“ нанесли поражение штурмовому батальону „Шквал“ ВСУ и 1-й бригаде Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Улаклы, Новая Полтавка, Заря, Клебан-Бык, Катериновка и Шевченко», — заявили в ведомстве.

Всего за прошлые сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности «Центра». Бойцы «Юга» ликвидировали до 500 человек противника, из-за действий «Запада» националисты потеряли более 440 человек, а в зоне ответственности «Севера» — до 50.

Ранее стало известно, что российская армия вошли в запорожское село Белогорье на пути к Орехову. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчеркивал, что на Ореховском направлении российские военные перехватили инициативу.