Российские военные разгромили украинский штурмовой батальон «Шквал»
Минобороны: российские военные поразили штурмовой батальон «Шквал» ВСУ
Российские бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовому батальону ВСУ «Шквал». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группы войск „Центр“ нанесли поражение штурмовому батальону „Шквал“ ВСУ и 1-й бригаде Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Улаклы, Новая Полтавка, Заря, Клебан-Бык, Катериновка и Шевченко», — заявили в ведомстве.
Всего за прошлые сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих в зоне ответственности «Центра». Бойцы «Юга» ликвидировали до 500 человек противника, из-за действий «Запада» националисты потеряли более 440 человек, а в зоне ответственности «Севера» — до 50.
Ранее стало известно, что российская армия вошли в запорожское село Белогорье на пути к Орехову. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчеркивал, что на Ореховском направлении российские военные перехватили инициативу.