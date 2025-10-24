Российские военные рассказали, как освободили Ивановку в Днепропетровской области

Населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области удалось освободить благодаря скрытности, неожиданности и тщательной подготовке. Рассказ военнослужащих группировки «Центр» опубликовало Министерство обороны .

Бойцам пришлось дважды форсировать реку Волчью и заходить в село. Они проникали туда небольшими группами, по одному-двое.

«Противник не ожидал, что мы пойдем через водную преграду», — рассказал командир штурмового взвода Руслан Азизов.

В первых домах противника вообще не было. Позднее благодаря скрытности удалось взять без боя в плен трех украинских военных.

Об освобождении Ивановки военное ведомство сообщило 22 октября. В тот же день военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль Павловку в соседней Запорожской области.