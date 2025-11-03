Зашедшие в Димитров (украинское название — Мирноград) бойцы пятой мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания, расположенных в северной, восточной и юго-восточной частях города. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска расширили зону контроля в населенном пункте и начали сжимать кольцо окружения вокруг группировки украинских боевиков с востока.

«За сутки в данном районе уничтожены до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап», — добавили в пресс-службе.

Действующая на этом участке проведения специальной военной операции группировка войск «Центр» за минувшие сутки уничтожила до 490 украинских боевиков, а также две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Российские войска зашли в Димитров и Константиновку в конце октября. По данным издания «Страна.ua», бои развернулись прямо на улицах городов. Источники журналистов в украинском командовании признали, что ситуация для ВСУ оказалась очень тяжелой.